Mesi se javio pred žreb za Svetsko prvenstvo: Amerikanci su navikli da organizuju velike događaje...

Lionel Mesi, jedan od najvećih fudbalera svih vremena, izjavio je da će Svetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku biti „nešto posebno“ i da očekuje turnir koji će podići fudbal na još viši nivo. Argentinac već dve i po godine živi u Majamiju, gde nastupa za Inter Majami u MLS-u, pa iz blizine vidi koliko sport na severnoameričkom tlu raste i dobija sve veću pažnju.

Mesi je priznao da ga je iznenadila strast navijača u SAD i Kanadi i način na koji se fudbal tamo poslednjih godina razvija.

- Iako sam to već znao, posebno kada je Meksiko u pitanju, ipak sam bio pomalo više iznenađen strašću koja postoji prema fudbalu u Sjedinjenim Državama i Kanadi. Verujem da je u poslednjih nekoliko godina, po mom mišljenju, ili možda zato što ranije nisam toliko znao o tome, došlo do rasta i velike promene u broju fanova koji vole ovu igru, uživaju u spektaklu, strastveni su, imaju mnogo emocije prema svojim klubovima i gde se fudbal zaista živi iznad svega - rekao je Mesi.

Poseban deo razgovora posvetio je Meksiku, ističući tamošnju ligu i tradiciju, ali je jednako naglasio i organizacione kapacitete Amerikanaca, od kojih očekuje vrhunski Mundijal.

- Meksiko je oduvek imao sjajnu ligu, sa mnogo jakih ekipa i velikim kvalitetom igrača, kao i finansijskom snagom, i biće veoma prijatno igrati tamo. A kada govorimo o organizaciji u Sjedinjenim Državama, i ja i ljudi generalno očekujemo nešto izvanredno, jer su Amerikanci navikli da prave velike događaje. Ovo je najvažniji događaj u fudbalu i verujem da će biti dorasli zadatku, kako bi ljudi mogli da dođu i uživaju u svemu - istakao je Mesi.

Aktuelni svetski prvak sa Argentinom ponovio je da veruje u spektakl i atmosferu kakva dolikuje najvećem fudbalskom događaju.

- Očekujem nešto izvanredno jer su Amerikanci navikli da organizuju velike događaje. Ovo je najvažniji događaj u fudbalu i verujem da će biti dorasli zadatku, kako bi ljudi mogli da dođu i uživaju u svemu - naglasio je Mesi, koji je trofej svetskog šampiona podigao 2022. godine u Kataru.

Svetsko prvenstvo igra se narednog leta, a žreb grupa biće obavljen danas od 18 časova.



Autor: Jovana Nerić