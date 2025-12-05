AKTUELNO

Košarka

UŽASNA VEST ZA PARTIZAN! NOVE INFORMACIJE O POVREDI POKUŠEVSKOG! Košarkaša čeka duža pauza, evo kada bi mogao da se vrati na teren!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Isplivale nove informacije koje se neće dopasti navijačima Partizana...

Košarkaši Partizana sinoć su došli do petog trijumfa u Evroligi, pošto su na svom parketu pobedili minhenski Bajern rezultatom 92:85 u 14. kolu Evrolige.

U Areni je viđena najčudnija atmosfera ikada, a razlog je svima već dobro poznat. Navijači su tokom celog meča protestovali zbog odlaska Željka Obradovića, pa su nezadovoljstvo usmerili ka aktuelnom timu, usled čega su svoje igrače tokom većeg dela utakmice čašćavali zvižducima.


Gosti iz Minhena bolje su ušli u susret, a situacija je postala još teža nakon povrede Alekseja Pokuševskog, koji je pri doskoku loše stao, proklizao i ostao da leži na parketu. Uz pomoć Bruna Fernanda i fizioterapeuta iznet je sa terena, jer nije mogao da stane na nogu, a na parket se nije vraćao do kraja utakmice.

Dan posle utakmice, nakon snimanja je utvrđeno da je Pokuševski zadobio parcijalnu povredu unutrašnjeg (medijalnog) ligamenta kolena. Prema prvim procenama, talentovanog krilnog centra očekuje pauza od tri do osam nedelja, u zavisnosti od brzine oporavka, a razmatra se tretman u Sloveniji gde se ubrizgavaju matične ćelije

Autor: D.Bošković

#Informacije

#POKUSEVSKI

#Partizan

#duza pauza

#povreda

POVEZANE VESTI

Domaći

BURAO OKO NJIH SE NE STIŠAVA! Ovo su razlozi zbog kojih su se Melina i Haris POSVAĐALI! Dodatno im je probleme stvorila Đina! OVO HARIS NIJE MOGAO DA

Košarka

IMA LI KRAJA MALERIMA ZA PARTIZAN?! Svetislav Pešić potvrdio loše vesti - Duža pauza za Pokuševskog

Košarka

OZBILJAN UDARAC ZA JOKIĆA I EKIPU! Nagetsi potvrdili lošu vest - Gordona čeka duža pauza!

Košarka

MIKA MURINEN POTVRDIO DA ĆE IGRATI ZA PARTIZAN?! Potez finskog košarkaša zapalio 'grobare' u danima kada se priča o njegovom dolasku u Beograd

Košarka

'NE ŽELIMO DA SE VRAĆAMO NA NJIHOV TEREN' Karlik veruje da Partizan sutra osvaja titulu - Moćnim rečima je najavio četvrti meč protiv Budućnosti

Zadruga

'ON JE ZA MENE PI*KICA, SLIKA BEZ TONA! Anđela otkrila da joj se Anđelo GADI, otkrila da nema nikakve SLIČNOSTI sa njenim bivšim, nove LAŽI izašle na