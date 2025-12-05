AKTUELNO

NEMA KRAJA PROBLEMIMA U REALU: Aleksander-Arnold dva meseca van terena zbog povrede

Fudbaler Real Madrida Trent Aleksander-Arnold odsustvovaće oko dva meseca zbog povrede butine.

Aleksander-Arnold se povredio , u 55. minutu utakmice protiv Atletika iz Bilbaa (3:0) i posle ukazane pomoći napustio je teren.

Izvor Bi-Bi-Sija (BBC) preneo je da će 27-godišnji engleski fudbaler odsustvovati oko dva meseca.

Desni bek je ove sezone odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima zbog povrede tetive.

Pošto će se desni bek Dani Karvahal vratiti na teren početkom 2026. godine, šansu će na toj poziciji dobiti Federiko Valverde, preneo je BBC.

