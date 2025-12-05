OVO JE MOGLO DA PROMENI ISTORIJU TENISA: Beker otkrio šta je nagovarao Federera

AKTUELNO

Rodžer Federer je najuspešniji teniser u istoriji Švajcarske. Ipak, lako je moglo da se desi da nastupa pod drugom zastavom.

Proslavljeni nemački teniser Boris Beker otkrio je da je pokušao da Rodžera vrbuje da igra za reprezentaciju Nemačke.

- Poznajem ga veoma dobro, poznajem ga još od malih nogu. On je iz Bazela, u Švajcarskoj, na nemačkoj granici, pa smo želeli da igra za Nemačku, a ne za Švajcarsku. Malo sam razgovarao sa njim, ali on je već bio vezan za Švajcarsku i Bazel, ali smo se nadali, jer je to samo tri kilometra od granice sa Nemačkom. Trudio sam se - rekao je Beker.

Federer je osvojio 20 grend slem titula, a sa Švajcarskom je osvojio Dejvis kup 2014. godine.

