ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Letošnje pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana ide u Ameriku?

Letos je Crvena zvezda potpisala mladog srpskog košarkaša Lazara Stojkovića koji bi već ove zime mogao da napusti klub sa Malog Kalemegdana.

Kako navodi "LayUp Hoops" mladi as je želja brojnih univerziteta, a prema navodima pomenutog izvora njega u svojim redovima žele da vide Indijana, Ohoja, Vašington, Bejlor, Vašington i Sent Bonaventur.

Mladi Stojković bio je deo generacije koja je ovog leta igrala na Evrobasketu za igrače do 18 godina u Beogradu, a pomenuti izvor navodi da ga krasi veliki raspon ruku, atleticizam i šut za tri poena, kao i to da je potencijal za najjaču ligu na svetu.

Takođe, ove sezone je na dvojnoj registraciji i igra za BKK radnički u Košarkaškoj ligi Srbije, dok je za mladi tim Crvene zvezde bio sjajan na turniru ABA lige za igrače do 19 godina na kojem je prosečno beležio 15 poena, 7,7 skokova, asistenciju i 1,3 ukradene lopte.

Lazar Stojkovic, one of the best players in class '26, 7-foot stretch center is considering visits to Indiana, Ohio State, Baylor, Washington, and St. Bonaventure.



Lazar played great U18 Eurobasket in Belgrade last summer and had good performances for Red Star at ANGT… https://t.co/tRteGdPdVV — LayUp Hoops (@Layup_Scouting) 05. децембар 2025.

Autor: D.Bošković