MMA BORAC 'NAPAO' VANJU MARINKOVIĆA! Kapiten Partizana na udaru, evo i zašto!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Žestok napad na Vanju Marinkovića!

Košarkaši Partizana savladali su u četvrtak Bajern iz Minhena sa 92:85 u meču 14. kola Evrolige u Beogradskoj areni.

Nakon meča, javio se i Aleksandar Džoker Ilić, poznati MMA borac koji je verbalno napao i vređao kapitena Partizana - Vanju Marinkovića:


- Sanja Marinković. Ne sećam se da ste skakali ranije. Sanja Marinković, vedeta skakaonice. Beogradsko dete sa Vračara dozvoli da mu drugi kolo vode u svlačionici, da rade iza leđa onom ko ti je dao kapitensku traku. U tvom gradu sine ne može da se desi da izađu napolje, a da ne znaš gde su, s kim su, šta rade i kako se ponašaju, kad ti Vašington mahne rukom da mu pripališ tri šamara, beskičmenjaku. Od 14 utakmica, osam te bole leđa. Sanjica.

- Parker dobija preko dva miliona godišnje, još ljut, kaže 'after this...'. Ljut j...ebote, ukupno za 14 utakmica dao 40 poena, najskuplji poen u Evropi. Vašington bez komentara, očigledno mu fali prevaspitavanje. Sanja euroescort mora da časti večeras - napisao je Aleksandar Džoker Ilić.

Autor: D.Bošković

