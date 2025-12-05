Rukometašice čeka pakao ako izbace Crnu Goru, Srbija saznala protiv koga igra u potencijalnom četvrtfinalu SP

U iščekivanju odlučujućeg duela rukometašica Srbije u subotu sa početkom u 15:30, kada će u Dortmundu biti odigran presudni susret protiv Crne Gore, nakon kog ćemo znati idemo li u četvrtfinale Svetskog prvenstva ili ne, naš tim je saznao imena dva potencijalna rivala u nokaut fazi.



Iskristalisalo se od početka SP da su Brazil i Norveška igrali bez greške, tako da je pre duela skandinavske selekcije u petak uveče protiv Češke, postalo jasno da će susret sa južnoameričkom reprezentacijom u poslednjem kolu grupe IV biti odlučujući za prvo mesto, a da su oba tima već prošla dalje.

Brazil je od početka Mundijala pobedio u svih pet okršaja, iako ne toliko ubedljivo svaki put, niti jednom nije bilo zebnje. Kuba, Češka i velika Švedska su pali u prvoj grupi, a zatim i Južna Koreja i Angola u drugoj, za osam bodova trenutno.

Brazilke su bile prvakinje sveta u Beogradu 2013. godine, ali nisu rukometna velesila na redovnoj bazi kada je ženska konkurencija u pitanju. Takođe, pošto Srbija već zna da ne može biti prva u svojoj grupi, što je Nemačka već obezbedila, Orlice su u slučaju remija ili pobede protiv Crne Gore, korak bliže duelu sa Norveškom.

I pored toga što je Norveška upisala pobedu manje i tek vreba petu, jasno je da su one na nivou više od Brazila, što ne znači da iznenađenje nije moguće. Ipak, izvesno je da će Norvežanke dobiti i Čehinje, a pošto do sada niti jedan duel nisu rešile sa manje od dvanaest razlike, uključujući i Švedsku koju su urnisali 39:26, njima će u poslednjem kolu odgovarati i remi sa Brazilom za prvo mesto.

Kako god, Srbija prvo mora da odradi svoj posao, pa kasnije da brine o drugoj grupi, ali je Brazil svakako mnogo bolja opcija u ovom trenutku, ali i manje realna.

Autor: D.Bošković