BARSELONA UGASILA PAKAO ARENE! Poraz Crvene zvezde! Grejem mora da uči - Klajburn, Brizuela i Panter utišali delije!

Barselona pobedila Crvenu zvezdu u Beogradu - 89:79. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradskoj areni od Barselone sa 89:79 u meču 14. kola Evrolige.

Barselona je od starta utakmice znala šta želi u paklu Arene ove večeri. Gosti su sem početnih 2:0 za domaće bili u konstatnoj prednosti i mirnom, pametnom i preciznom igrom, kontrolisali dešavanja na parketu.

Gosti su imali mnogo više raspoloženih igrača, a prednjačili su u prvom delu meča Vil Klajburn i u nastavku Dario Brizurla i Kevin Panter.

Zvezda je uspela da početkom četvrte deonice dođe na minus jedan, ali je to trojkom sa preko devet metara prekinuo Brizuela za kraj svih nada crveno-belih. Novajlija Devonte Grejem, nije delovao kao timski igrač večeras, a često je nerezonskim šutevima i prodorima košta svoj tim.

Klajburn je ubacio 22 poena, Brizuela 17, Toko Šengelija 15, a Kevin Panter 14.

Kod crveno-belih Kodi Miler-Mekintajer postigao je 19, Čima Moneke 15, a Džordan Nvora 12.

Zvezda je sada na deobi drugog mesta sa 9-5, koliko ima i Barselona.

Autor: D.Bošković