ZVEZDA I DALJE U SAMOM VRHU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crveno-belih od Barselone

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u utakmici 14. kola Evrolige rezultatom 79:89.
Zvezda je tako doživela prvi poraz u Beogradu pod vođstvom Saše Obradovića i nastavila lošu seriju protiv Katalonaca na svom terenu.
Nakon ovog poraza Zvezda ima skor 9-5 i nalazi se trećem mestu na tabeli.
Isti skor imaju i Monako, Panatinaikos, Barselona i Valensija a koš razlika određuje trenutni poredak.
Partizan je na 16 mestu sa skorom 5-9.
Isti skor imaju Pariz, Baskonija i Efes, a trenutni poredak takođe je odredila koš razlika.
Autor: D.Bošković