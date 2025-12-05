ZVEZDA I DALJE U SAMOM VRHU: Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crveno-belih od Barselone

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u utakmici 14. kola Evrolige rezultatom 79:89.

Zvezda je tako doživela prvi poraz u Beogradu pod vođstvom Saše Obradovića i nastavila lošu seriju protiv Katalonaca na svom terenu.

Nakon ovog poraza Zvezda ima skor 9-5 i nalazi se trećem mestu na tabeli.

Isti skor imaju i Monako, Panatinaikos, Barselona i Valensija a koš razlika određuje trenutni poredak.

Partizan je na 16 mestu sa skorom 5-9.

Isti skor imaju Pariz, Baskonija i Efes, a trenutni poredak takođe je odredila koš razlika.

Autor: D.Bošković