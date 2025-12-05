ULIČARSKO PONAŠANJE KEVINA PANTERA: Košarkaš Barselone pokazao srednji prst navijačima Zvezde

AKTUELNO

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na svom terenu u Beogradu od Barselone 79:89 (17:21, 22:25, 18:17, 22:26), u utakmici 14. kola Evrolige, i prekinuli niz od sedam uzastopnih pobeda na domaćem terenu u tom takmičenju.

Kevin Panter je u ovom duelu zabeležio 14 poena i šest asistencija, a tokom cele utakmice bio je na meti navijača Zvezde koji su ga sa tribina u više navrata vređali.

Zato je plejmejker Barselone i nekadašnji košarkaš Partizana odlučio da se na kraju meča sa njima i obračuna i to uličarskim manirima - dok je koračao ka tunelu pokazivao im je srednji prst.

Autor: D.Bošković

