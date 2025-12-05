OBRADOVIĆ LJUT POSLE PORAZA OD BARSELONE: Ne možemo tako da igramo bitne utakmice!

Košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu, u 14. kolu Evrolige, izgubili od Barselone sa 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22) i sa učinkom od devet pobeda i pet poraza nalaze se na deobi drugog do šestog mesta.

Trener crveno-belih Saša Obradović na konferenciji za medije govorio je o porazu.

"Čestitke Barseloni, bili su pametniji i zaslužili su da pobede. Nismo igrali dobru, nismo pronašli ritam, igrali smo euforično, a tako ne možemo da igramo bitne utakmice. Oni su bili pametni, kontrolisali su ritam, znali smo da će ovo da se desi, nismo donosili dobre odluke."

Konstatacija novinara bila je da faulovi nisu bili dobro korišćeni, a na to je Obradović imao opširan odgovor.

"To je sigurno jedan deo, stvar je koncentracije, da li praviš faul, kada ga praviš i sa kojom agresivnošću. Mi smo to povremeno radili i tada imali dobar rezultat. Koliko smo jednostavnih poena dobili na aut ispod koša, ako uzmeš i pripremaš se, znaš šta ti sledi i ne uspeš da odbraniš, gde si sa glavom? Mnogo šuteva je bilo van kontrole i dobrog spejsinga, i van balansa. Ekipa koja ima iskustvo, zna kako da iskoristi te neke stvari, kaznila te u svakoj situaciji. Komunikacija je bila loša. Barselona nam je dala iz svega po nešto. Može da se kaže da je ceo tim igrao. Mislim da smo pali pod uticaj dobrih rezultata, nismo imali glavu da igramo zajednički. To se osetilo u svaku izgubljenu loptu, nepotrebnu... Padala je koncentracija i samopouzdanje za sledeću poziciju. Ako je nešto dobro, treba da znamo da ovako ne treba da igramo. Više bih voleo da smo analizirali ovu utakmicu kao pobednici. Isto bi pričali da ovako ne treba da se igra. Teško je kontrolisati sve faktore okolo nas. Moramo što pre da zaboravimo i da se fokusiramo na sledeću utakmicu."

"Ne znam da li je moglo nešto bolje da se uradi. Imali smo dobre treninge u prethodnih par dana. Došli smo sa dobrom atmosferom, ali nije išlo. Za sve moraš da radiš, ako od početka nije dobro išlo, teško..."

Barselona je fizički dominantna ekipa. Nije bilo protoka lopte u igri Zvezde, koliko vam je to otežalo?

"Nismo imali razigrane igrače, ljudi nisu dirali loptu. Izgledalo mi je da svako ko uzme loptu želi da bude heroj, ali se to ne radi tako. Postoji plan, zove se akcija za nekog. Ne možeš da izađeš da bi šutnu loptu, odigrao totalno drugu akciju. Postavlja se pitanje: ' Ovo smo vežbali? Zašto onda tako?'. Barselona je igrala, kontrolisala ritam, mi smo sve u prvim akcijama hteli da rešimo."

Da li su igrači "poleteli"?

"Analiziraćemo to, nije bilo dobre prisutnosti."

O Dobriću?

"Ne znamo stepen povrede još uvek, dobio je snažan udarac."

Derbi je iza ugla?

"Sledi Bosna, ne bih sad o tome."

