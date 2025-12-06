Trener Denvera održao lekciju košarke novinaru: Jokić je trostruki MVP, njemu ništa ne govoriš...

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su na gostovanju ekipu Atlanta hoksa rezultatom 134:133 u utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić postigao je 40 poena na meču.

Srpski NBA MVP je na meču ostvario i devet skokova i osam asistencija, a šutirao je iz igre 13/26, i to, posle izuzetno lošeg prvog poluvremena.

Baš je o tome i pričao trener Denvera Dejvid Adelman posle meča, a pohvalio je i dobru partiju Džejlena Džonsona.

- Pa, igrači poput Jokića i onoga što je Džejlen uradio večeras, imaju mnogo opcija u donošenju odluka. Neki su sjajni samo u postizanju poena, neki u kreiranju. Kada igraš protiv nekoga ko radi oba, i uđe u prostor, rotacije su 50–50, ništa nije jasno jer sve može da se desi. Sa njegovom veličinom, načinom na koji vodi loptu, i time što želi da saigrači učestvuju, njegova budućnost je svetla. Sviđa mi se kako napadaju kroz njega — podseća me na ono što radimo sa Jokićem. On nije pozicija — on je „hub“, centar napada. I igra kroz njega jer čini druge boljima. Džaejen je poseban igrač. Voleo bih da nije igrao večeras. Ali jeste, i brojke su mu bile sulude.

Potom, Adelman je objasnio loše šutersko poluvreme Nikole Jokića i odgovorio novinaru zašto nije zaustavljao Srbia kada je video da ga "ne ide šut":

- Ne, ništa mu ne govorim. Mislim da ljudi ne razumeju da su šutevi koje je uzeo u prvom poluvremenu bili „tražim ritam“ šutevi. Kada ga udvajaju u postu, teško je da pronađeš ritam osim ako ne ideš na liniju penala ili ako je post-up 1 na 1. Mora da vidi loptu u obruču, pa da krene. Većina tih trojki sa poludistance mi je okej — znam zašto ih šutira.

- Znam da traži ritam. Na kraju je pogodio jednu, ali je i video loptu u obruču sa penala, završavao na obruču. I zato — ne govoriš ništa trostrukom MVP-ju. Završio je 13/26 posle 2/13 u prvom delu, 40 poena, devet skokova, osam asistencija.

Autor: S.M.