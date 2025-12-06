Čović velikim rečima o selektoru Alimpijeviću: Ubačen je u vatru, iskusan, u Zvezdi je imao 11 pobeda u EL

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je za medije o selektoru Dušanu Alimpijeviću.

- On jeste mlad, ali dovoljno iskusan. Prošao je puno vrlo teških situacija. On je selektor koji je bukvalno obučen u vatru, sa Crvenom zvezdom naročito. On je to dosta dobro uradio, tada je budžet Zvezde bio negde oko 4 miliona evra. On je imao 11 pobeda u Evroligi, nije uspeo u ABA ligi jer smo bili pokradeni od podgoričke Budućnosti. Znate, sport najavljuje mnoge stvari.

Tako, okrenuo se i FIBA prozorima koji predstoje.

- Februar mesec će biti jako težak, mi 27. februara igramo sa Turskom, a onda 3. marta gostujemo Turskoj u Istanbulu. Turska je bila jedna od retkih koja je gotovo bila kompletna. Svi igrači su bili tu, nedostajali su igrači iz NBA lige. To je tamo država regulisala, maltene dekretom. Videćemo kakav ćemo sastav mi moći da obezbedimo 27. februara i 3. marta.

- Posle idemo Švajcarcima i dolazi nam Bosna, da bismo krajem avgusta i septembra išli u direktnu kvalifikacionu grupu. Uopšte nisu naivne kvalifikacije. Ne budemo li se koncentrisali na košarku, a mi neprekidno imamo probleme, plašim se da možemo da dođemo u situaciju da se ne kvalifikujemo na svetsko prvenstvo, a to nam delimično zatvara vrata i za Olimpijske igre u Los Anđelesu.

Autor: S.M.