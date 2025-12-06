Tragedija na utakmici u Engleskoj: Navijaču pozlilo na tribinama, nije mu bilo spasa

Tragične vesti stižu iz Engleske, gde je tokom meča između Čarlton Atletika i Portsmuta pozlilo jednom navijaču na tribinama.

Medicinska ekipa je hitno intervenisala, a igrači su poslati u svlačionice, a sada je stigla informacija da je meč i zvanično prekinut, a nažalost, navijač je izgubio bitku za život.

Čarlton je zvanično saopštio da je njihov navijač preminuo nakon hitne medicinske situacije na stadionu.

- Utakmica protiv Portsmuta, koja je trebalo da se odigra u subotu popodne, je odložena. Svi u klubu šaljemo duboko saučešće navijačima, porodici i prijateljima u ovim teškim vremenima.

Autor: Marija Radić