Zvezda obradovala najmlađe: Super Zvezdaši i deca do 14 godina besplatno na tribine protiv Vojvodine!

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će svi mališani koji poseduju „Super Zvezdaš“ kartice utakmicu protiv Vojvodine moći da prate sa istočne tribine stadiona „Rajko Mitić“. Ulaz za njih biće posebno obeležen.

Pored toga, duel 18. kola Superlige Srbije besplatno mogu da gledaju i sva ostala deca starosti do 14 godina, takođe sa istočne strane stadiona.

Cene ulaznica za ostale navijače:

Sever – 400 dinara

Istok – 500 dinara

Zapad – 700 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 1.400 dinara

Ulaznice su dostupne onlajn, kao i na blagajnama stadiona.

