DELIJE SLAVE: Šerif ponovo na Marakani

Izabranici Vladana Milojevića spremaju se za derbi sa Vojvodinom, koji je zakazan za nedelju – u terminu od 17 časova.

Dan uoči utakmice sa Novosađanima, koji su ih nedavno savladali na “Karađorđu”, beogradske crveno-bele iznenadio je rado viđen gost.

Ekipu Crvene zvezde posetio je doskorašnji napadač, te najbolji strelac tima – Šerif Endiaje:

- Zdravo društvo, ovde Šerif Endiaje! Nadam se da ste dobro! Došao sam danas da vas posetim, moje bivše saigrače, moj voljeni klub, koji mi je uvek u srce. Društvo nastavite da bodrite tim, jer ste nam potrebni. Hajde! Ćao, vidimo se - poručio je Senegalac.

Autor: Marija Radić