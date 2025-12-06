Memić i Nikolić oči u oči u finalu Pojedinačnog prvenstva Srbije u boksu 2025.

Finalni dan Pojedinačnog prvenstva Srbije u boksu 2025. koje je od 2. do 7. decembra u sportskoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“ u Subotici okupilo 369 boksera i bokserki iz naše zemlje donosi pravu poslasticu svim ljubiteljima plemenite veštine.

Oči u oči u borbi za naslov šampiona Srbije u konkurenciji do 75 kg naći će se dva proslavljena mlada srpska reprezentativca Almir Memić i Jovan Nikolić. Iza sebe imaju brojne medalje, trijumfe, od seniorskog evropskog zlata Nikolića do Zlatne rukavice Memića, kao i profesionalnih pobeda koje su u 2025. započeli i nanizali oba naša asa. Biće od njihov prvi okršaj, prvi i ujedno prava boks “bomba” za sjajan i uzbudljiv finiš takmičarske i kalendarske godine koja je na izmaku.

Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za sve uzrasne kategorije finalni dan (7. decembar 2025) u Subotici startuje od 17:00 časova. Meč između Nikolića i Memića je 12. po redu, a pre njih u borbi za zlatne medalje državnog šampionata gledaćemo sijaset srpskih boks asova, nosilaca nacionalnog dresa.

U sportskoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“ u Subotici prve će u borbu za zlato krenuti seniorke u kategoriji do 51kg Nikolina Džida i Sanja Mitić. Slede: 54kg Jana Rajković – Sara Ćirković, 57kg Jelena Zekić – Anđela Branković, 60kg Kristina Kuluhova - Natalija Šadrina, 65kg Marija Šveljo - Anastasija Lukajić, 70kg Anastasija Bošković - Lea Blagojević, 75kg Marija Masnikosa – Nikolina Gajić. Nakon reprezentativki Srbije u bitke za pobedničko postolje Pojedinačnog prvenstva Srbije krenuće seniori, a led probijaju u kategoriji do 55kg Pavle Trićković – Omer Ametović, slede: 60kg Veljko Gligorić – Stefan Camović, 65kg Marko Jovanović - Dmitri Gorbenko, 70kg Ognjen Vujičić – David Grosin, 75kg Almir Memić – Jovan Nikolić, 80kg Ahmed Mavrić – Vuk Mićić, 85kg Relja Stojković – Miladin Kostić, 90kg Milosav Savić – Marko Pižurica, +90kg Sanel Hasanović – Lazar Pavlović.

U finalu u konkurenciji omladinki i omladinaca snage će sa početkom od 14:00 časova odmeriti: 48kg Saša Berklović – Melinda Utaši, 54kg Dara Seso – Sanja Ilić, 60kg Milica Pantelić – Milica Magazin, slede omladinci - 55kg Viktor Kukić – Ljubiša Staletović, 60kg Eldin Musić – Nikola Bogatinoski, 65kg Mateja Velić – Petar Sandić, 70kg Nikola Jovičić – Orhan Kurtanović, 75kg Din Dolovac – Andrej Ilić, 80kg Ognjen Vučićević – Đorđe Đorić, 85kg Mateja Sekulić – Veljko Ristić, 90kg Kevin Major – Nikola Ilić, +90kg Vuk Vuković – Vasilije Krajnović.

Najznačaniji turnir u boksu za proveru domaćih snaga na domaćem terenu okupio je 369 boksera i bokserki, 295 u muškoj i 74 u ženskoj konkurenciji i najmasovnije je nacionalno Prvenstvo do sada. U ringu su se pojavili gotovo svi, u ovom trenutku najbolji bokseri i bokserke. Najtalentovaniji i najspremniji bokserski predstavnici Srbije prikazali su svu lepotu plemenite veštine na takmičenju u Subotici.

Završena su kadetska finala ovogodišnjeg Pojedinačnog prvenstva Srbijem, krunisali smo nova 24 šampiona države: kadeti - do 40kg – Konstantin Došljak, 42kg - Aleksej Racić, 44kg - Amar Vehapi, 46kg - David Simić, 48kg - Vuk Beletić, 50kg - Lazar Jovanović, 52kg - Ali Lekpek, 54kg - Uroš Popović, 57kg - Todor Lučić, 60kg - David Damjanović, 63kg - Miloš Tijanić, 66kg - Martin Kostadinović, 70kg - Lazar Mandić, 75kg - Vasilije Stevanović, 80kg - Viktor Majstorović, +80 - Mihajlo Muslić; Kadetkinje - do 38kg - Milica Urošević, 44kg - Nina Damjanović, 48 kg – Jana Nataroš, 51kg - Nađa Rutonjić, 54kg - Sloboda Simonović, 57kg - Lenka Novkov, 60kg - Mia Topić, 64kg – Jana Čuković.

Srebrna i bronzana odličja osvojili su: kadeti - do 40kg – srebro Lazar Stevanović (bronze Haso Emrović i Tadija Mitić), 42kg – srebro Dušan Jović, 44kg – srebro Strahinja Miljković (bronze Mihajlo Zečević, Jovan Benović), 46kg – srebro Lazar Jovičić (bronze Amel Kadrijević, Petar Ilić), 48kg – srebro Aleksa Kaslik (bronze Amir Župić, Života Anđelković), 50kg – srebro Stefan Kolosovski (bronze Uroš Belić, Aleksa Dameski), 52kg – srebro Mladen Gavrilović (bronze Vladan Pejović, Uroš Kotur), 54kg – srebro Andrija Masanović (bronze Vukašin Majstorović, Vasilije Knežević), 57kg – srebro Vuk Mandić (bronze Stevan Sučević, Uroš Kovačević), 60kg – srebro Pavle Stojanović (bronze Salahudin Šiljević, Tadija Stanković, 63kg – srebro Marko Glišić (bronze Andrija Skopljak, Vedran Amzosk), 66kg – srebro Martin Kostadinović, 70kg – srebro Dragan Todorović (bronze Bogdan Lazarević, Viktor Ranković), 75kg – srebro Strahinja Ristanović, 80kg – srebro Aleksandar Vinčić, +80 – srebro Luka Marjanović (bronza Georgije Mesarović); Kadetkinje - do 38kg – srebro Tara Cincarević, 44kg – srebro Mia Kerošević, 48 kg – srebro Anabela Todorović (bronza Anja Puđa, Iva Obradović), 51kg – srebro Viktorija Jović (bronza Milica Božić, Lena Todosijević), 54kg – srebro Maša Mazić (bronza Martina Jović), 57kg – srebro Nina Nikolić, 60kg – srebro Lea Kirti (bronza Nina Martić), 64kg – srebro Valentina Grujić.

Rezultati finala: juniorke (48kg) Jelena Juros - Ivona Radenković RSC R3, 52kg Nataša Lukić – Zorana Jovičić 5:0, 54kg Sandra Blagojević – Iva Stojanović 5:0, 57kg Jovana Damjanović – Dunja Jović 5:0, 60kg Jovana Devetaković – Srbija Simonović 5:0, 63kg Mirjana Mastilović - Tatjana Stanivuk 5:0, 66kg Milica Marković – Teodora Jović 4:1; juniori 48kg Lazar Milićev – Pavle Pavlović 5:0, 50kg Pavle Popović – Mihajlo Savić RSC R3, 52kg Luka Simić – Jovan Dimitrijević 3:2, 54kg Andrej Račić – Lazar Đurđević 4:1, 57kg Lazar Nikolić – Eldin Fejzi 5:0, 60kg Ognjen Bidžić – Strahinja Filić 5:0, 63kg Tarik Rašljanin – Dušan Nekić RSC R1, 66kg Veljko Dinić – Damjan Petrović 5:0, 70kg Đorđe Andrijašević – Aleksandar Jovanović 5:0, 75kg Andrija Trajković – Novak Stanojević 5:0, 80kg Vasilije Kovčić – Danilo Radović 5:0, +80kg Marko Stupar – Zejd Gicić 5:0.

Autor: Marija Radić