Sakramento razbio Hit: Naš Jović ubacio 12 poena, ali Lavin šokirao protivnike sa 42

Košarkaši Sakramenta Kingsa savladali su Majami Hit na Floridi rezultatom 127:111 u NBA ligi.

Srpski reprezentativac Nikola Jović dobio je značajnu minutažu – proveo je na parketu skoro 31 minut i ubacio 12 poena, uz šest asistencija, dva skoka i jednu ukradenu loptu. Ipak, imao je i pet izgubljenih lopti.

Najefikasniji u timu Majamija bio je Haime Hakez sa 27 poena, dok je Simone Fontekio dodao 20. Na drugoj strani, apsolutni junak večeri bio je Zek Lavin, koji je eksplodirao sa 42 poena i pet skokova, vodivši Sakramento do ubedljive pobede.

Majami se trenutno nalazi na sedmom mestu Istočne konferencije sa skorom 14-10, dok je Sakramento na 13. poziciji Zapada sa učinkom 6-17.

Ostali rezultati NBA lige:

Bruklin – Nju Orleans 119:101

Vašington – Atlanta 116:131

Klivlend – Golden Stejt 94:99

Detroit – Milvoki 124:112

Minesota – LA Klipers 109:106

Dalas – Hjuston 122:109

Autor: Dalibor Stankov