JEZIVE SCENE U TURSKOJ! Huligani kamenovali autobus košarkaša Galatasaraja

Užasnu neprijatnost doživeli su košarkaši Galatasaraja na gostovanju u Bursi.
Posle neizvesne završnice Galata je doživela poraz od Bursaspora, a prava drama usledila je nakon meča.
Huligani su kamenovali autobus u kom su bili igrači i članovi stručnog štaba ekipe Galatasaraja.
Srećom, povređenih nije bilo, ali je načinjena velika materijalna šteta na autobusu. Igrači su morali da sačekaju novi autobus, kako bi se bezbedno vratili u Istanbul.
Galatasaraj je na društvenim mrežama objavio fotografije autobusa nakon sramnog napada.
