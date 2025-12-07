VATERPOLISTI SRBIJE POČELI PRIPREME! Uroš Stevanović računa na 23 igrača

Vaterpolo reprezentacija Srbije okupila se u petak uveče u Kragujevcu, gde su tokom subote i nedelje održali prve treninge u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo koje će od 10. do 26. januara biti održano u Beogradu, preneo je danas VSS. Selektor Uroš Stevanović pozvao je 23 igrača.

Na spisku su: Golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Radosav Virijević (Valis) i Mihajlo Gošić (Sava) Centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac) i Đorđe Lazić (Jadran HN) Bekovi - Sava Ranđelović, Nikola Jakšić i Petar Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Dušan Trtović i Luka Pljevančić (Novi Beograd) Spoljni igrači - Miloš Ćuk, Strahinja Rašović i Viktor Rašović (Radnički), Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Vuk Milojević i Luka Gladović (Novi Beograd), Nikola Dedović (Radnički) i Dušan Mandić (Ferencvaroš).

Iskusni reprezentativac Strahinja Rašović istakao je da je ekipa motivisana od prvog dana. "Tek smo počeli, ovo su uvodni treninzi koji prate pripreme za velika takmičenja. Atmosfera je odlična, svi smo željni rada, a igranje u Areni predstavlja poseban motiv." U prvom delu okupljanja odrađene su i obaveze prema sponzorima, dok će reprezentacija Rumunije boraviti na zajedničkom sparingu u Kragujevcu od 10. do 12. decembra.

"Ovo je prva faza priprema. Posle Kragujevca sledi odlazak u Kranj na kondicioni blok, što će biti najzahtevniji deo. Zatim idemo u Atinu i Trebinje. Do Beograda nema mnogo vremena i svaki trening moramo maksimalno da iskoristimo", dodao je Rašović.

Beogradska Arena je i 2014. bila domaćin Evropskog prvenstva, kada je Srbija u finalu savladala Crnu Goru. Iz tog šampionskog tima i danas su u sastavu Ranđelović, Nikola Jakšić, Miloš Ćuk i Dušan Mandić.

