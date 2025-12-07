Kraj spektakularne sezone u F1: Ferstapenu nije bila dovoljna pobeda, Lando Noris je šampion! (FOTO)

Britanski vozač završio je trku u Abu Dabiju na trećem mestu, dovoljno da odbrani prvu poziciju u poretku u šampionatu. Maks Ferštapen trijumfovao je u poslednjoj trci sezone, međutim, to mu nije bilo dovoljno da osvoji petu uzastopnu titulu, dok je Oskar Pjastri završio na drugom mestu.

Noris je tako postao 11. vozač iz Velike Britanije koji je osvojio titulu, najviše ih ima Luis Hamilton. Počeo je trku slabo, ali je taktički uz Meklaren posle odradio dovoljno dobar posao da zadrži Šarla Leklera iza sebe i odbrani pobedničko postolje.

Noris je pobedio sedam puta u 2025. godini i zabeležio čak 18 podijuma, te je osvojio prvu titulu u Meklarenu u vozačkoj konkurenciji još od 2008. godine.

Odmah u prvom krugu je Pjastri napao Norisa i pretekao ga. Ferštapen je odlično startovao i zadržao prvu poziciju bez bilo kakve borbe. Noris je bio taj koji je najlošije startovao, pa je bio i pod pritiskom Leklera koji je pretekao Džordža Rasela i domogao se četvrte pozicije.

Bilo je jasno da Noris ne želi da rizikuje ništa i da hoće da sačuva treće mesto koje bi mu donelo titulu šampiona sveta. Ipak, Lekler je želeo da sezonu završi plasmanom na podijum i tu se vodila najveća bitka od početka, pa do kraja trke.

Sredinom trke Lekler je shvatio da jednim stajanjem ne može da stigne Norisa i odradio je i drugo. Prešao je na srednje tvrde gume, a Noris je odgovorio u sledećem krugu i prešao na tvrde. Pjatri je u tom trenutku bio već daleko od titule, pretekao ga je Ferštapen koji je odradio stajanje više u tom trenutku i Australijancu nije bilo pomoći kasnije.

Lekler je do 50. kruga imao neke šanse, ali tada su ga izdale srednje tvrde gume i Noris je napravio dovoljnu razliku da mirno privede trku kraju.

Najboljih deset kompletirali su Šarl Lekler (Ferari), Džordž Rasel (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Okon (Has), Luis Hamilton (Ferari), Oliver Berman (Has) i Gabrijel Bortoleto (Kik Zauber).

Autor: Jovana Nerić