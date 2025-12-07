Koković: Podloga ispod svakog nivoa, nismo bili u stanju da igramo kako želimo

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle poraza od Napretka u Kruševcu u meču 18. kola Super lige Srbije.

- Čestitke Napretku na osvojena tri boda, posebno mom kolegi kojeg jako cenim. Napretku i njemu želim sve najbolje u nastavku sezone i da se izvuku iz ove situacije - počeo je Koković.

Potom je detaljnije analizirao utakmicu.

- Utakmica kao utakmica, generalno, jako odvratna. Nemam bolju reč. Podloga koja apsolutno ne podržava bilo kakav ozbiljan fudbal. Mislim da je podloga na današnjem meču bila ispod svakog nivoa. Nalazimo se na kraju 2025. godine, a moramo da pričamo o podlozi. Nismo bili u stanju da igramo na način na koji treniramo, nismo bili spremni da se adaptiramo na to.

Imao je trener Železničara šta da kaže i o ponašanju igrača Napretka.

- Ponašanje domaćina neću mnogo da komentarišem, jer to je boljka našeg fudbala. Padanje u nesvest, medicinska ekipa ulazi sedam puta za poluvreme. Mislim da sve ukupno nije bilo 20 minuta efektivne igre u drugom poluvremenu. Ja to mojim igračima izričito zabranjujem, to nije deo naše kulture i mi se tako ne ponašamo. Ali dobro, ja pokušavam da promenim kulturu kod nas, u nekim drugim sredinama je malo drugačije. Nadam se da ćemo svi shvatiti da to nije dobro za fudbal, moramo da igramo na malo drugačiji način ako hoćemo da se približimo Evropi i svetu - poručio je Koković.

Za kraj, poruka:

- Još jednom čestitke Napretku i kolegi. Kad se podvuče crta, više su želeli pobedu, i bolje su se adaptirali na ove neuslove danas što se tiče fudbala.

Železničar u sledećem kolu Super lige dočekuje IMT.



Autor: Jovana Nerić