Od Lazovića nema ni traga - Da li je ovo znak da napušta Partizan?

U loži na stadionu "Čika Dača" tokom meča sa Radničkim sedi gotovo celo rukovodstvo Partizana osim Danka Lazovića za koga se spekuliše da bi zbog nesuglasica sa Predragom Mijatovićem mogao da napusti klub.

Ljubitelji fudbala su gledali izuzetno zanimljivo prvo poluvreme meča 18. kola Superlige Srbije između Radničkog i Partizana u Kragujevcu. Osim toga što su viđena tri gola, bilo je i sijaset šansi.

Zanimljivo, meč prati gotovo celo rukovodstvo crno-belih na čelu sa predsednikom Rasimom Ljajićem. Tu je i potpredsednik Predrag Mijatović, ali od Danka Lazovića nema traga.

Za potonjeg funkcionera "parnog valjka" se spekuliše da bi mogao da napusti klub usled neslaganja sa Predragom Mijatovićem, a u vezi sa prekomandom Dušana Jovanovića iz omladinskog pogona u prvi tim.

Lazović ovu priču nije demantovao, ali jeste se oglasio.

- Najvažnije za Partizan su ove tri utakmice do kraja jesenje polusezone. A kada one prođu, onda ćemo mi iz Uprave da sednemo i da razgovaramo o svemu. Sada moramo da stavimo tačku na sve drugo i fokus da potpuno usmerimo na ta tri meča. A, posle toga ćemo pričati na sve teme - poručio je Lazović.

Da li odsustvo Lazovića sa stadiona "Čika Dača" znači nešto, otkrićemo u narednim nedeljama.



Autor: Jovana Nerić