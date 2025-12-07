UŽASNA VEST ZA CRVENU ZVEZDU PRED DERBI U EVROLIGI: Moneke je povređen i nije jedini!

Crvena zvezda u velikom problemu pred Bosnu i Partizan.

Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 17.00 gostuju Bosni u devetom kolu ABA lige.

Duel u Sarajevu će propustiti Ognjen Dobrić i Čima Moneke!

Razlog su povrede, a Monekea muči list uoči večitog derbija u Evroligi koji je na programu u petak.

Takođe, Jago dos Santos se oporavlja od povrede primicača.

- Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam se rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri, uz svo uvažavanje rivala - rekao je trener Obradović.

Autor: Jovana Nerić