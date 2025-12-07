AKTUELNO

Košarka

UŽASNA VEST ZA CRVENU ZVEZDU PRED DERBI U EVROLIGI: Moneke je povređen i nije jedini!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Crvena zvezda u velikom problemu pred Bosnu i Partizan.

Košarkaši Crvene zvezde u nedelju od 17.00 gostuju Bosni u devetom kolu ABA lige.

Duel u Sarajevu će propustiti Ognjen Dobrić i Čima Moneke!

Razlog su povrede, a Monekea muči list uoči večitog derbija u Evroligi koji je na programu u petak.

Takođe, Jago dos Santos se oporavlja od povrede primicača.

- Očekuje nas teška utakmica s obzirom na stanje u kome se nalazimo, neizvesnost oko Dobrića, Monekea, smanjuje nam se rotacija. U takvim situacijama moramo da pronađemo dodatnu snagu protiv ekipe koja ima potpuno drugačije lice u odnosu na početak sezone, dodali su nove igrače, neki su otišli, očekuje nas i vatrena atmosfera. Bez obzira na sve navedeno, moramo da vodimo računa o nama i našoj igri, uz svo uvažavanje rivala - rekao je trener Obradović.

Autor: Jovana Nerić

#Evroliga

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#povreda

#Ćima Moneke

POVEZANE VESTI

Košarka

VEST KOJA SE ČEKALA GODINAMA! Partizan i Crvena zvezda dobili višegodišnje licence za učešće u Evroligi

Košarka

HITNO SAOPŠTENJE ZVEZDE PRED DERBI: Evo šta će biti sa trenerom Janisom Sferopulosom posle osam poraza u Evroligi

Fudbal

ZVEZDA ISPISALA ISTORIJU! "Večiti derbi" ovo nije video otkad se igra pod reflektorima!

Fudbal

ŠOK NA MARAKANI PRED VEČITI DERBI! Zvezdu napustio jedan od ključnih igrača: Crveno-beli se odlučili da podmlade tim, ovo niko nije očekivao

Košarka

Šta čeka Zvezdu i Partizan u Evroligi? Fantastičan raspored crveno-belih, Partizan u paklenoj seriji!

Košarka

ŠOK VESTI ZA PARTIZAN I CRVENU ZVEZDU U EVROLIGI: Spisak timova na jesen neće biti isti kao ove sezone