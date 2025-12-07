PARTIZAN NASTAVLJA TRKU SA ZVEZDOM! Stojakovićeve prve reči posle pobede u Kragujevcu: Zadovoljan sam, mora još da se radi

Fudbaleri Partizana ostvarili su pobedu u Kragujevcu protiv Radničkog rezultatom 4:2, a Nenad Stojaković bio je zadovoljan po završetku meča.

Crno-beli nastavljaju trku za titulu sa Crvenom zvezdom. Stojaković je bio zadovoljan rezultatom, ali ne i svim segmentima igre:

- Nažalost, kad su golovi u našoj mreži, moramo da radimo na tome dosta, imali smo kontrolu. Zadovoljan sam rezultatom, mnogim stvorenim prilikama, radimo i na tome da više šansi rešimo. Lep ambijent, Kragujevac fudbalski grad, čestitam jednom i drugom timu na lepoj borbi.

Partizan je došao do prvog mesta, bar na kratko. Crno-beli imaju 43 boda, u ovom trenutku dva više od Crvene zvezde koja svoj duel igra sa Vojvodinom na stadionu "Rajko Mitić". Do pauze i polusezone ostale su još dve utakmice. Partizan će u narednom kolu dočekati Napredak, a u poslednjem će gostovati IMT-u.

Autor: Jovana Nerić