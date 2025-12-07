MIHA NIKAD NEĆE BITI ZABORAVLJEN! Italijani pred utakmicu podsetili na legendarnog Sinišu! (FOTO)

Uskoro će se navršiti tri godine od smrti legendarnog fudbalera Siniše Mihajlovića, koji je 16. decembra izgubio bitku sa opakom bolešću.

Pored toga što je obeležio jednu epohu u Crvenoj zvezdi sa kojom se 1991. godine popeo na vrh Evrope, takođe je ostao upamćen i u Vojvodini.

Posle je gradio karijeru u Italiji, postao legenda Lacija gde je odigrao 193 utakmice, postigao 33 gola i zabeležio 32 asistencije. Za Sampdoriju je odigrao 128 mečeva, Romu 69, a za Inter 43 utakmice.

Kao trener predvodio je Bolonju 2008. godine, kasnije Kataniju, Fiorentinu, reprezentaciju Srbije, Sampdoriju, Milan, Torino i na kraju ponovo Bolonju.

Pred utakmicu Lacija i Bolonje na stadionu su bili izloženi dresovi Siniše Mihajlovića. U Italiji je najveći trag i pečat ostavio upravo u ova dva kluba, a oni su još jednom potvrdili da takva ljudska i sportska veličina nikada neće biti zaboravljena.

Autor: Jovana Nerić