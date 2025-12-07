ZVEZDA IZGUBILA NA MARAKANI: Crveno-beli posle više od osam godina poraženi na svom terenu

Fudbaleri Vojvodine savladali su Crvenu zvezdu sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić" u meču 18. kola Superlige Srbije.
Ovim porazom Zvezda je prepustila prvo mesto Partizanu sa dva boda manje od večitog rivala.
Mučila se Crvena zvezda, imala jalovu inicijativu i promašila nekoliko solidnih šansi.
Vojvodina je bila strpljiva, mirna i golom Njegoša Petrovića u 54. minutu pokorila Crvenu zvezdu, drugi put u mesec dana nakon 3:2 u Novom Sadu
Zanimljivo bio je ovo prvi poraz Zvezde u domaćem prvenstvu na svom stadionu nakon aprila 2017. godine.
Zvezda je tada poražena od Partizana u 154. večitom derbiju, rezultatom 1:3.
Autor: Marija Radić