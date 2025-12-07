NIJE MU LAKO: Vladan Milojević posle Vojvodine otvorio dušu i najavio...

Vladan Milojević izjava nakon poraza od Vojvodine na Marakani.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine sa 1:0 u 18. kolu Superlige Srbije na Marakani.

- Utakmica je bila u skladu sa onim što sam najavljivao. Opet smo ostali bez par igrača, verovatno će tako biti i u četvrtak. Probali smo sa mladim igračima. Ne znam šta da vam kažem, izdržaćemo i idemo dalje. Da se završi prvenstvo pa ćemo videti - rekao je Milojević.

Posle meča oglasio se trener Zvezde Vladan Milojević. Milojević je najavio da će posle kraja ove polusezone - videti šta dalje...

Autor: Marija Radić