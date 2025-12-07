AKTUELNO

Fudbal

NIJE MU LAKO: Vladan Milojević posle Vojvodine otvorio dušu i najavio...

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Nenad Mihajlović ||

Vladan Milojević izjava nakon poraza od Vojvodine na Marakani.

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine sa 1:0 u 18. kolu Superlige Srbije na Marakani.
- Utakmica je bila u skladu sa onim što sam najavljivao. Opet smo ostali bez par igrača, verovatno će tako biti i u četvrtak. Probali smo sa mladim igračima. Ne znam šta da vam kažem, izdržaćemo i idemo dalje. Da se završi prvenstvo pa ćemo videti - rekao je Milojević.

Posle meča oglasio se trener Zvezde Vladan Milojević. Milojević je najavio da će posle kraja ove polusezone - videti šta dalje...

pročitajte još

ZVEZDA IZGUBILA NA MARAKANI: Crveno-beli posle više od osam godina poraženi na svom terenu

Autor: Marija Radić

#Crvena Zvezda

#FK Vojvodina

#Vladan Milojević

#fudbal

#marakana

POVEZANE VESTI

Fudbal

KAKO I ŠTA DALJE?! Evo šta je Vladan Milojević poručio o Crvenoj zvezdi posle remija sa Radnikom

Fudbal

Milojević posle poraza u Ivanjici: Znali smo da će Javor igrati sa 10 igrača u 16 metara

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ NOVI SELEKTOR SRBIJE?! Evo kada će trener Crvene zvezde debitovati na klupi Orlova

Fudbal

'IMA NA ČEMU DA RADIMO' Vladan Milojević se oglasio nakon ubedljive pobede Zvezde

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ O ARNAUTOVIĆU: Izjava trenera Zvezde pred meč na Gibraltaru!

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ PONUDIO OSTAVKU: Evo kako je reagovala uprava Crvene zvezde! Ko sedi na klupi protiv Lila?!