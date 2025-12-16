ZBOG NJEGA HRABROST IMA POSEBNO ZNAČENJE! Tri godine bez Siniše Mihajlovića: Bio je mnogo više od fudbalera i trenera, a kada je došla njegova najteža bitka, borio se hrabro, dostojanstveno, bez predaje

Danas se s tugom i ponosom prisećamo Siniše Mihajlovića, čoveka čije ime i dalje odzvanja svetom fudbala i u srcima onih koji su ga voleli. Prošla je još jedna godina otkako nas je napustio, ali utisak da je otišao prerano ne bledi.

Siniša je bio mnogo više od vrhunskog fudbalera i trenera. Bio je borac - na terenu, u životu i u najtežim bitkama koje je vodio. Njegova hrabrost tokom borbe sa bolešću ostavila je svima lekciju o snazi, dostojanstvu i veri.

Odrastao je u Vukovaru, prošao put od Borova do evropskog vrha, osvajao najveće trofeje, gradio reputaciju kao jedan od najvećih majstora slobodnih udaraca u istoriji. Ali ono što ga je činilo zaista velikim nisu samo golovi i titule - nego srce koje je nosio, iskrenost, karakter i ljubav prema porodici.

Iz Borova je stigao do Vojvodine, iz Vojvodine do Crvene zvezde - gde je postao dio istorije, osvojivši Kup šampiona 1991. godine. A onda je u Italiji ispisao ono po čemu će ga generacije pamtiti: majstorstvo, karakter i slobodnjake koji su ulazili u legendu.

Bio je igrač koga su poštovali i rivali, trener koji je znao podići ekipu jednim pogledom, čovek čija je reč uvek imala težinu. Njegov temperament, iskrenost i pravednost činili su ga posebnim. Uvijek svoj - zato je bio voljen.

A kada je došla njegova najteža bitka, Siniša ju je vodio istim srcem kojim je ulazio u duele. Borio se hrabro, dostojanstveno, bez predaje. Dolazio je na utakmice direktno iz bolnice, samo da bude uz svoj tim. To se ne zaboravlja. To je ostavština jednog velikog čoveka.

Zato se danas zahvaljujemo za sve njegove golove, pobede, poruke, osmehe, snagu i lekcije o životu.

Sećamo ga se kao oca, supruga, prijatelja, trenera, legendu.

Siniša Mihajlović je otišao, ali priče o njemu neće.

Živi kroz svoju porodicu, kroz navijače, kroz fudbal… i kroz sve nas koje je naučio šta znači biti hrabar.

Njegov osmeh, energija i reči i dalje žive kroz ljude koje je dotakao. Danas ga se sećamo ne samo kao vrhunskog sportistu, nego kao čoveka koji je inspirisao, podizao i pokazao da se nikada ne odustaje.

Hvala ti, Siniša, za sve što si ostavio iza sebe. Zauvek ćeš biti deo nas!

Autor: Jovana Nerić