DA LI MILOJEVIĆ ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Haos na mrežama posle teškog poraza na Marakani, 'delije' besne i ljute!

Navijači Crvene zvezde ljuti na Vladana Milojevića i fudbalere!

Porazom od Vojvodine fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez prvog mesta na tabeli Superlige Srbije.

Sada Partizan beži dva boda crveno-belima, a "delije" su na Tviteru osule drvlje i kamenje po Vladanu Milojeviću i fudbalerima srpskog aktuelnog šampiona.

Ono što ih zanima je ostavka i odlazak Milojevića iz Crvene zvezde!

Bilo je svega u komentarima...

Špic nama fali. 50 centaršuteva nije dovoljno Duarteu, Kataiju i Ivaniću. O odbrani da ne pričam. #fkcz — Big Ben (@vrlobitnastvar) 07. децембар 2025.

Tim od 80+ miliona ne moze da igra dva fronta nego kalkuliše sa domaćim prvenstvom dok se bori za proleće u evropi… tuga #fkcz — Mafa Kut Tzigane (@markomisfit) 07. децембар 2025.

Ušao sam da pitam samo, da li je dao ostavku? #fkcz @fk — Franc (@ZvezdaSrcu) 07. децембар 2025.

Miloje koji kuka na roster i raspored, blam me kao zvezdaša, dovedite čoveku još 20 igrača da može da rotira…

Ko će da odgovara za ova famozna ‘pojacanja’ Babike, Milsone, Rodrigo i ostale? #fkcz — фвг (@Imena2imamja) 07. децембар 2025.

Miloje:

Sta da kazem?

Idem dalje.

Fala za dobro..

#fkcz — Crveni (@crvenocrveni) 07. децембар 2025.

Nije versaće, nije armani, to dres je Zvezde, vi manekeni! #fkcz — Patrik_Zvezda (@Patrik_Zvezda89) 07. децембар 2025.

Autor: Jovana Nerić