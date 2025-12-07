DA LI MILOJEVIĆ ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Haos na mrežama posle teškog poraza na Marakani, 'delije' besne i ljute!

Navijači Crvene zvezde ljuti na Vladana Milojevića i fudbalere!
Porazom od Vojvodine fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez prvog mesta na tabeli Superlige Srbije.
Sada Partizan beži dva boda crveno-belima, a "delije" su na Tviteru osule drvlje i kamenje po Vladanu Milojeviću i fudbalerima srpskog aktuelnog šampiona.
Ono što ih zanima je ostavka i odlazak Milojevića iz Crvene zvezde!
Bilo je svega u komentarima...
Špic nama fali. 50 centaršuteva nije dovoljno Duarteu, Kataiju i Ivaniću. O odbrani da ne pričam. #fkcz— Big Ben (@vrlobitnastvar) 07. децембар 2025.
Tim od 80+ miliona ne moze da igra dva fronta nego kalkuliše sa domaćim prvenstvom dok se bori za proleće u evropi… tuga #fkcz— Mafa Kut Tzigane (@markomisfit) 07. децембар 2025.
Ušao sam da pitam samo, da li je dao ostavku? #fkcz @fk— Franc (@ZvezdaSrcu) 07. децембар 2025.
Милоје одлази #fkcz— dzoniobr (@dzoniobr) 07. децембар 2025.
Miloje koji kuka na roster i raspored, blam me kao zvezdaša, dovedite čoveku još 20 igrača da može da rotira…— фвг (@Imena2imamja) 07. децембар 2025.
Ko će da odgovara za ova famozna ‘pojacanja’ Babike, Milsone, Rodrigo i ostale? #fkcz
Miloje:— Crveni (@crvenocrveni) 07. децембар 2025.
Sta da kazem?
Idem dalje.
Fala za dobro..
#fkcz
Nije versaće, nije armani, to dres je Zvezde, vi manekeni! #fkcz— Patrik_Zvezda (@Patrik_Zvezda89) 07. децембар 2025.
Autor: Jovana Nerić