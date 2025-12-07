AKTUELNO

DA LI MILOJEVIĆ ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? Haos na mrežama posle teškog poraza na Marakani, 'delije' besne i ljute!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković/PEĐA MILOSAVLJEVIĆ/STARSPORT; ||

Navijači Crvene zvezde ljuti na Vladana Milojevića i fudbalere!

Porazom od Vojvodine fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez prvog mesta na tabeli Superlige Srbije.

Sada Partizan beži dva boda crveno-belima, a "delije" su na Tviteru osule drvlje i kamenje po Vladanu Milojeviću i fudbalerima srpskog aktuelnog šampiona.

Ono što ih zanima je ostavka i odlazak Milojevića iz Crvene zvezde!

Bilo je svega u komentarima...

Autor: Jovana Nerić

#FK Crvena Zvezda

#Ostavka

#Vladan Milojević

#fudbal

#poraz

