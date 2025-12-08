DANAS SE NAVRŠAVA TRI GODINE OD TRAGIČNE SMRTI MIODRAGA JEŠIĆA: Slavni fudbaler i trener Partizana nastradao u jezivoj nesreći kod Rume

Na današnji dan, u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Jarak poginuo je Miodrag Ješić, bivši fudbaler i trener FK Partizan. Nesreća se dogodila tog osmog decembra oko 10.30. Putničko vozilo "citroen" u kome je bio Ješić, kretalo se u smeru od Rume ka Jarku kada je iz neutvrđenih razloga je prešlo u traku za suprotni smer.

Automobil je direktno udario u kamion sa prikolicom.

Miodrag Ješić, vozač putničkog vozila je preminuo na licu mesta, dok je vozač teretnjaka zadobio lake telesne povrede.

Ko je bio Miodrag Ješić, fudbalska legenda stradala u stravičnoj nesreći

Ješić je ostavio veliki trag upravo u klubu iz Humske.

Rođen je 30. novembra 1958. godine u Osečenici kod Valjeva, a prošao je kroz mlađe kategorije Partizana u čijem dresu je i postao profesionalac.

Od 1980. do 1985. godine je igrao u Humskoj, a karijeru je nastavio u Turskoj gde je igrao za Altaj i Trabzon, igrajući u Turskoj dobio je nadimak Imperator.

U Partizan se vratio 1990. godine, a potom je još jednom potpisao za Altaj gde je završio karijeru.

Za mladu reprezentaciju Jugoslavije nastipio je 25 puta, a za A tim je odigrao osam utakmica uz dva pogotka.

Nakon igračke, započeo je trenesku karijeru, a vodio je veliki broj klubova.

U Srbiji je bio trener niškog Radničkog, OFK Beograda i Partizana, bavio se trenerskim poslom i u Bugarskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Kini, Libiji, Saudijskoj Arabiji...

Autor: Jovana Nerić