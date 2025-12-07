JOŠ JEDNA LOŠA VEST ZA ZVEZDU! Nemanja Radonjić završio sezonu - kako će Crvena zvezda bez njega?

Još loših vesti za Zvezdu posle Vojvodine!
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine sa 1:0 u 18. kolu Superlige Srbije.
Posle meča trener Zvezde Vladan Milojević saopštio je još jednu lošu vesti:
Turbulentan je period za Nemanju Radonjića u poslednjih nekoliko dana, prvo je bio suspendovan zbog nediscipline, pa je potom vraćen u tim. Sada, prema rečima Vladana Milojevića, neće igrati do završetka aktuelne sezone.
- Nećemo ga videti, ja mislim do kraja prvenstva - rekao je Milojević kratko.
Autor: Jovana Nerić