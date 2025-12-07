Pobeda Memića nad Nikolićem u srpskom klasiku, u finalu Pojedinačnog prvenstva Srbije 2025.

Dobili smo istorijski meč srpskog boksa koji od samog svog završetka ulazi u anale i večnost. Meč kakav nije viđen decenijama upriličili su nam u finalu Pojedinačnog prvenstva države u Subotici u borbi za titulu šampiona srednje kategorije, Almir Memić i Jovan Nikolić.

Dva srpska reprezentativca, dva mlada asa koji su na međunarodnoj sceni iskovali brojne medalje i potvrdili klasu, sada su u prvom međusobnom duleu, u meču za šampiona Srbije u kategoriji do 75kg podigli nivo srpskog boksa za desetinu kopalja više. Borba vredna najveće međunarodne scene je podeljenom odlukom sudija (3:2) pripala Memiću, uz ovacije publike kakve se ne pamte na ovim prostorima.

U meču u kome su odlučivale nijanse, dva reprezentativca Srbije koja su uveliko zakoračila i u profesionalne vode, ovog puta su u olimpijskom boksu pokazali svu snagu i lepotu plemenite veštine. Meč Memić – Nikolić je nešto što će se prepričavati decenijama, meč u kome su naši mladi kolosi plemenite veštine od prvog do poslednjeg gonga bili hrabri, neumoljivi, perfektni u svim elementima borbe koja je na kraju morala pripasti jednom od njih. Pobeda obojice je i bratski zagrljaj po završetku meča dva boksera koji će obeležiti vreme koje dolazi i od kojih očekujemo medalje sa Olimpijskih igara u Los Anđelesu.

Finalni dan Pojedinačnog prvenstva Srbije u boksu 2025. koje je od 2. do 7. decembra u sportskoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“ u Subotici okupilo 369 boksera i bokserki iz naše zemlje pored sudara Memića i Nikolića doneo je i vrhunske mečeve naših boks dama, proslavljenih reprezentativki iza kojih stoji sijaset međunarodnih medalja. Završnog dana takmičenja na severu Srbije držano je 28 finalnih mečeva, od kojih 12 u omladinskoj i 16 u seniorskoj konkurenciji.

Rezultati finala: seniorke u kategoriji do 51kg Nikolina Džida - Sanja Mitić 5:0, 54kg Sara Ćirković - Jana Rajković RSC R2, 57kg Anđela Branković - Jelena Zekić 5:0, 60kg Kristina Kuluhova - Natalija Šadrina 3:2, 65kg Anastasija Lukajić - Marija Šveljo RSC R1, 70kg Anastasija Bošković - Lea Blagojević WO, 75kg Nikolina Gajić - Marija Masnikosa RSC R1. Seniori - u kategoriji do 55kg Omer Ametović Pavle Trićković WO, 60kg Veljko Gligorić – Stefan Camović DSQ R2, 65kg Dmitri Gorbenko - Marko Jovanović 5:0, 70kg David Grosin - Ognjen Vujičić 5:0, 75kg Almir Memić – Jovan Nikolić 3:2, 80kg Ahmed Mavrić – Vuk Mićić 5:0, 85kg Relja Stojković – Omer Kurtanović RSC R2, 90kg Marko Pižurica - Milosav Savić 5:0, +90kg Sanel Hasanović – Lazar Pavlović RSC R1.

U finalu u konkurenciji omladinki i omladinaca snage će sa početkom od 14:00 časova odmeriti: 48kg Melinda Utaši - Saša Berklović RSC R1, 54kg Dara Seso – Sanja Ilić 5:0, 60kg Milica Pantelić – Milica Magazin RSC R1, omladinci - 55kg Ljubiša Staletović - Viktor Kukić RSC R2, 60kg Nikola Bogatinoski - Eldin Musić 5:0, 65kg Petar Sandić - Mateja Velić 3:2, 70kg Nikola Jovičić – Orhan Kurtanović 3:2, 75kg Din Dolovac – Andrej Ilić 4:1, 80kg Ognjen Vučićević – Đorđe Đorić 3:2, 85kg Veljko Ristić - Mateja Sekulić 5:0, 90kg Kevin Major – Nikola Ilić 5:0, +90kg Vasilije Krajnović - Vuk Vuković 5:0.

Autor: Marija Radić