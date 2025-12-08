AKTUELNO

DONČIĆ BRUTALNOM UTAKMICOM PRESTIGAO JOKIĆA! Slovenac je sjajan, ali kada vidite šta je Embid uradio...

Slovenac je postigao 31 poen, uz 15 skokova i 11 asistencija, a uz odličnog Lebrona Džejmsa, uspeo je da slomi Filadelfiju.

Dončić i Džejms su postigli sve poene u poslednjih pet minuta utakmice (Luka četiri poena i dve asistencije, Lebron 10 poena) i tako u završnici prelomili na stranu Lejkersa.

Dončić je na ovoj utakmii prestigao Nikolu Jokića po broju tripl-dabl utakmica sa minimum 30 poena i sada je bolji od njega samo Oskar Robertson.

Kada je reč o Filadelfiji, Džoel Embid je odigrao jednu veoma čudnu utakmicu.

Sa njim na terenu (30 minuta) Filadelfija je postiga 11 poena više od protivnika, ali Embidov učinak nije baš najbolji.

Završio je utakmicu sa 16 poena, sedam skokova i dve asistencije, iz igre je pogodio samo četiri od 21 šuteva, od čega za tri poena nijednom nije bio precizan iz šest pokušaja.

