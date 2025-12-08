Ocokoljić: Srećan sam zbog pobede, ne znam kad stiže novi trener

Zadovoljan sam i srećan zbog pobede, kako zbog igrača, tako i zbog navijača i kluba. Nismo dobro počeli utakmicu, iako smo upozoravali igrače da to mora da bude prioritet. Međutim, pokazali smo reakciju, uspeli smo da se vratimo u meč, podizali smo nivo igre iz minuta u minut, bilo je oscilacija, ali na kraju smo zasluženo stigli do pobede u zaista prelepoj atmosferi, rekao je privremeni trener KK Partizan Mirko Ocokoljić posle pobede protiv Kluža u ABA ligi (92:85).

"Ne znam do kada ću ostati prvi trener Partizana, ali mi je drago što je ekipa reagovala dobro. Zaista ne znam ko će biti novi trener i kada će stići, to nije pitanje za mene, to od mene ne zavisi“, poručio je Ocokoljić, koji nakon što je preuzeo tim posle odlaska Željka Obradovića ima skor 2-0.