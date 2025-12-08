OVOME SE NIJE NADAO: Karlos Alkaraz izgubio

Takmičarski deo sezone jeste završen, ali najbolji na svetu - i dalje igraju.

Egzibicije, ali - igraju.

Tako je danas u Prudentijal centru u Njuarku, u američkom Nju Džerziju, odigran duel u kome je sa jedne strane bio Karlos Alkaraz, a sa druge Franses Tijafo.

I, Amerikanac je savladao Španca sa 6:3, 3:6, 10:8 (u supertajbrejku).

Tijafo je, pritom, 30. na najnovijoj ATP listi, a Alkaraz prvi sa 12.050 bodova, ispred Janika Sinera (11.500), dok slede Aleksander Zverev sa 5.160, Novak Đoković sa 4.830, Feliks Ože-Alijasim sa 4.245 i svi drugi.

Autor: D.Bošković