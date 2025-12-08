BOSNA - CRVENA ZVEZDA: Poluvreme u Skenderiji! Zvezda dominira i vodi u Sarajevu!

Bosna - Crvena zvezda 39:48.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bosni u Sarajevu od 17.00 u utakmici devetog kola ABA lige.
Zvezda trenutno ima skor 4-3 iz sedam mečeva, kao i Bosna koja ima isti učinak.
17:48
Poluvreme!
Sigurna igra Zvezde uz odličan šut spolja za prednost od 48:39.
17:38
18' Rešeta Nvora!
Njegova treća trojka za 41:30!
17:33
15' Sredina prvog dela meča
Zvezda kontroliše igru i ima plus sedam - 35:28.
17:25
12' Serija Zvezde!
Стартна петорка за утакмицу 9. кола 🏀#kkcz #WeAreTheTeam | @sportmts pic.twitter.com/lHaumpYTSI— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 08. децембар 2025.
Crveno-beli na plus šest - 29:23!
17:24
Druga čertvrtina!
Bosna - Crvena zvezda 21:24.
17:20
Kraj prve deonice!
Crvena zvezda ima plus 3 - 24:21.
17:11
7' Bosna na minus jedan!
14:13 za Zvezdu nakon uvodnih 10:0.
17:05
4' Tajm-aut Bosna!
Crvena zvezda vodi 10:0 na startu!
17:02
#GameDAY | 9. коло АБА лиге— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 08. децембар 2025.
Црвено-бели данас од 17 часова гостују екипи КК Босна.#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/3D7m3cZMbV
2' Dobar start Zvezde!
5:0 za srpski tim!
16:54
Prva četvrtina!
Pakao Skenderije dočekao Crvenu zvezdu.
16:43
Sastavi
KK Bosna: Lopez, Jang, Atić, Delalić, Gutić, Manojlović, Šalić, Joesar, Vest, Zubac, Kovačević, Plamer Tores.
Crvena zvezda: Miler Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odželej.
15:59
Dobrodošli na lajv prenos meča Bosna - Crvena zvezda!
Zvezda na teško gostovanju u Skenderiji!
Problem za Zvezdu i Sašu Obradovića je izostanak Čime Monekea i Ognjena Dobrić.
Autor: D.Bošković