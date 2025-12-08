AKTUELNO

Košarka

BOSNA - CRVENA ZVEZDA: Poluvreme u Skenderiji! Zvezda dominira i vodi u Sarajevu!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Bosna - Crvena zvezda 39:48.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Bosni u Sarajevu od 17.00 u utakmici devetog kola ABA lige.

Zvezda trenutno ima skor 4-3 iz sedam mečeva, kao i Bosna koja ima isti učinak.

17:48

Poluvreme!

Sigurna igra Zvezde uz odličan šut spolja za prednost od 48:39.

17:38

18' Rešeta Nvora!

Njegova treća trojka za 41:30!

17:33

15' Sredina prvog dela meča

Zvezda kontroliše igru i ima plus sedam - 35:28.

17:25

12' Serija Zvezde!

Crveno-beli na plus šest - 29:23!

17:24

Druga čertvrtina!

Bosna - Crvena zvezda 21:24.

17:20

Kraj prve deonice!

Crvena zvezda ima plus 3 - 24:21.

17:11

7' Bosna na minus jedan!

14:13 za Zvezdu nakon uvodnih 10:0.

17:05

4' Tajm-aut Bosna!

Crvena zvezda vodi 10:0 na startu!

17:02

2' Dobar start Zvezde!

5:0 za srpski tim!

16:54

Prva četvrtina!

Pakao Skenderije dočekao Crvenu zvezdu.

16:43

Sastavi

KK Bosna: Lopez, Jang, Atić, Delalić, Gutić, Manojlović, Šalić, Joesar, Vest, Zubac, Kovačević, Plamer Tores.

Crvena zvezda: Miler Mekintajer, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odželej.

15:59

Dobrodošli na lajv prenos meča Bosna - Crvena zvezda!
Zvezda na teško gostovanju u Skenderiji!

Problem za Zvezdu i Sašu Obradovića je izostanak Čime Monekea i Ognjena Dobrić.

Autor: D.Bošković

#Bosna

#Crvena Zvezda

#Sarajevo

#poluvreme

#skenderija

POVEZANE VESTI

Fudbal

PALA KONAČNA ODLUKA: Crvena zvezda smenila trenera

Ostali sportovi

Arbutina: Veliko priznanje za evropsku titulu MK Crvena zvezda, podsticaj da idemo još jače

Fudbal

ŠOK NA MARAKANI: Crvena zvezda suspendovala Nemanju Radonjića! Izbačen je iz prvog tima, poznato i zbog čega!

Košarka

Crvena zvezda objavila cene sezonskih ulaznica

Fudbal

ŠOK NA MARAKANI! Pred večiti derbi umro jedan od najvoljenijih članova FK Crvena zvezda

Fudbal

RADONJIĆEVO PONAŠANJE VAN TERENA BACILO SENKU NA NJEGOVU KARIJERU! Najtalentovaniji ali i najkontroverzniji fudbaler, često je bio u žiži zbog svojih