Čukarički slavio u Nišu: Pobeda protiv Radničkog 2:1

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su večeras ekipu Radničkog u Nišu rezultatom 2:1 u meču 18. kola Superlige Srbije.

Domaći tim je poveo golom Vanje Ilića već u 5. minutu, ali je Čukarički brzo izjednačio – Slobodan Tedić je pogodio u 8. minutu. Golman Radničkog Dejan Stanivuković odbranio je penal Tediću u 14. minutu, ali je napadač ekipe iz Beograda ipak doneo pobedu drugim golom u 72. minutu.

Radnički je meč završio sa igračem manje, nakon što je Đorđe Petrović dobio crveni karton. Utakmica je bila prekinuta u 50. minutu zbog nestanka struje, a nastavila se nakon sat vremena.

Na tabeli Superlige, Čukarički se sada nalazi na 6. mestu sa 26 bodova, dok je Radnički na 14. poziciji sa 16 bodova.

Autor: Dalibor Stankov