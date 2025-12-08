AKTUELNO

ŠTETA, MOGLO JE I BOLJE: Srbija saznala konačan plasman na Svetskom prvenstvu

Foto: dpa via AP/Federico Gambarini

Nisu naše rukometašice imali ni sreće da se poklope ostali rezultati.

Debaklom protiv Crne Gore je ženska rukometna reprezentacija Srbije zatvorila vrata četvrtfinala i ostalo je da se vidi gde će završiti u rangiranju od 9. do 12. mesta na Svetskom prvenstvu.


Kako su završeni svi mečevi u grupnoj fazi, i to je postalo poznato, pa su tako "orlice" zauzele 12. poziciju.

Šteta, moglo je to i bolje... Ali, nisu se neki rezultati ni poklopili našim devojkama u borbi za što bolji plasman.

Na kraju, Srbija je bila najgora među trećeplasiranim ekipama. Naše devojke su sakupile pet poena, za razliku od Poljske, Rumunije i i Angole koje imaju po šest bodova.

Autor: D.Bošković

#Srbija

#Svetsko prvenstvo

#plasman

#rukometasice

