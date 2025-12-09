AKTUELNO

Fudbal

DONETA ODLUKA NA 'MARAKANI'?! Milojević odlazi, sprema se povratak dobro poznatog trenera u Zvezdu

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/Nenad Mihajlović ||

Navodno, do dogovora dve strane ostale su sitnice.

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) igraju jako važan meč protiv Šturma u Gracu gde bi ih pobeda dovela na korak, a uz malo sreće i već odvela u nokaut fazu Lige Evrope.

Međutim, ono što je već nedeljama aktuelno jeste promena trenera. Posle poraza od Vojvodine doneta je odluka da se u 2026. godinu krene sa novim trenerom, a da ugovor sa Vladanom Milojevićem na bude produžen.

Isti izvor navodi da je poziv poslat na adresu Dejana Stankovića koji bi po drugi put mogao i da sedne na klupu crveno-belih, ali i da po drugi put nasledi Milojevića.

Stanković je beležio uspehe na "Marakani" i ostvario najbolji rezultat, ako gledamo koliko je daleko dogurao šampion Srbije u Evropi. Sa Dekijem je igrao osminu finala Lige Evrope i možda zaslužio da eliminiše Rendžers.

Autor: Jovana Nerić

#Dejan Stanković

#FK Crvena Zvezda

#Vladan Milojević

#fudbal

#marakana

