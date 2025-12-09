ALEKSA AVRAMOVIĆ PROGOVORIO O PARTIZANU: O tim ljudima se ne govori dovoljno! Zato je Željko Obradović i pričao to!

Bivši as crno-belih govorio o trenerima Partizana koji su iza kulisa radili fantastičan posao u klubu.

Reprezentativac Srbije i košarkaš Dubaija, Aleksa Avramović, izneo je brojne pohvale na račun dugogodišnjeg člana stručnog štaba Partizana Aleksandra Matovića i bivšeg pomoćnog trenera crno-belih Bogdana Karaičića.

U zanimljivom intervjuu koji je dao za "Basketball Sphere" Avramović se, između ostalog, prisetio rada sa Matovićem i Karaičićem, trenerima koji su iza kuisa radili sjajan posao u Partizanu.

"Saglasan sam da se o tim ljudima ne priča dovoljno, a rade vrhunski posao. Aleksandar Matović je univerzalni vojnik Partizana. Pravi porodičan čovek sa izuzetnim karakteristikama čoveka kakav bi on i trebalo da bude. Prizeman, fantastično znanje, neupadljiv, a zna mnogo, iako ne priča puno. Predivnu porodicu ima, moj veliki prijatelj. On je radio sa mnogo igrača, a u Partizanu je više radio sa centrima i visokim igračima", kaže Aleksa i dodaje:

"Mi bekovi smo radili sa Bogdanom Karaičićem, još jednim trenerom koji je prošao ispod kulisa. Njih dvojica u Partizanu su bili dva univerzalna vojnika koji su radili od jutra, do sutra. Zato je i Željko Obradović pričao da je imao najbolji stručni štab u karijeri. Aleksandar Matović i Bogdan Karaičić su fantastični".



Autor: Jovana Nerić