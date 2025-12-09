'LJUT SAM NA NEDOVIĆA' Bogdanović se oglasio pred okršaj večitih u Evroligi: Moraš da izabereš stranu! (VIDEO)

Proslavljeni srpski košarkaš Bogdan Bogdanović u podkastu Evrolige pokušao je ljubiteljima košarke širom sveta da objasni fenomen beogradskog večitog derbija.

Partizan i Crvena zvezda u petak će odmeriti snage u 15. kolu Evrolige (20.30), što će biti njihov prvi ovosezonski međusobni okršaj.

O čarima beogradskog derbija govorio je kapiten naše reprezentacije Bogdan Bogdanović, koji je svojevremeno bio akter i centralna figura brojinih okršaja večitih.



Pokušao je bivši as Partizana da objasni zašto je beogradski derbi više od obične košarkaške utakmice.

"Kada si klinac i počinješ da razumeš – moraš da izabereš stranu. Uvek zavisi od porodice, da li će te pustiti da navijaš za drugi tim. Nekada te neće pustiti da se vratiš kući, ako izabereš tim rivala. Porodice to dižu na drugi nivo. Za ljude je bitno za koga navijaš. Tako odrastamo. Kada si klinac, uvek je prvo pitanje za koga navijaš. Uvek moraš da izabereš stranu", kaže Bogdan i dodaje:

"Sećam se da smo delili Pionir sa Zvezdom i imali smo treninge u sličnim terminima, pa smo se sretali između termina. Uvek bi se pozdravili i razgovarali, ali kada dođe nedelja derbija – nema više pozdrava. Postaje najvažnija stvar".

Osvrnuo se i na snažne emocije koje prate pobede i poraze u derbiju.

"Kada pobediš – ti si legenda, junak! Nema boljeg osećaja od pobede u derbiju. Ali, kada izgubiš – sve je suprotno. Ne možeš da izađeš, ne smeju da te vide da si opušten. Moraš da patiš, da se vidi da patiš – što je i normalno".

Prisetio se Bogi i prvog evroligaškog okršaja između Partizana i Crvene zvezde.

"Evroliga je podigla na drugi nivo. Malo sam ljut na Nemanju Nedovića, koji je pogodio onu trojku na prvom evroligaškom derbiju… Ali, okej… On je moj prijatelj", rekao je uz Osmeh Bogdanović.

Na kraju je poručio da će sigurno u petak ispratiti prvi ovosezonski okršaj večiti.

"Ne znam ni gde ću biti za nekoliko dana… Ko god bude pored mene, učiću ga o istoriji Partizana", poručio je bivši as crno-belih.

Autor: D.Bošković