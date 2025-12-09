NOVE EMOCIJE I POGLED NA BUDUĆNOST! Devet minuta borbe decenije, Memić nudi revanš Nikoliću u profi ringu

Retkost izaziva divljenje, pažnju, neke nove emocije i pogled na budućnost. Sve ovo nam je doneo meč u srednjoj kategoriji u konkurenciji muškaraca na Pojedinačnom prvenstvu Srbije u Subotici u kome su snage odmerili mladi srpski boks asovi Almir Memić i Jovan Nikolić.

Bio je to bratski sudar dva vanserijska boksera, koji su sadašnjost i budućnost srpskog boksa kako u olimpijskom boksu tako i profesionalnim vodama. Devet minuta borbe 7. decembra 2025. u sportskoj sali Tehničke škole „Ivan Sarić“ u Subotici pokrenulo je novu turbinu srpske plemenite veštine. Od prve minute, do poslednjeg gonga bitke u magičnom čeverouglu između evropskog šampiona Nikolića i Balkanskog šampiona, osvajača “Zlatne rukavice” 2025. kao i brojnih međunarodnih takmičenja Memića, u kome je pobedu odneo momak iz Prijepolja, bili smo svedoci novog rivaliteta, snažnog, jakog, hrabrog i ono što je najvažnije bratskog.

Ni dva dana nakon ovog istorijskog meča za srpski boks erupcija koju je izazvao ne jenjava.

“Bili smo svesni pre ulaska u ring da će to biti jedan od onih mečeva za koji se kaže da je među top tri najvažnija u karijeri. Prvenstvo Srbije, nas dvojica koji smo potvrdili klasu u našoj kategoriji mnogo puta, kako u amaterskom tako i profi boksu, prijatelji i neko ko jedan drugog podržava, respektuje, divi se svakoj novoj pobedi i kvalitetu koji je iz meča u meč sve jači, izraženiji i što je najvažnije ima konstantu u razvoju. Sve ovo je uticalo i da meč koji je označio početak novog rivaliteta na srpskoj boks sceni bude na tako visokom nivou i doživi ovakvo interesovanje. Telefoni nam ne prestaju da zvone, poruke stižu neprestano, u ovoj meri to nije bilo ni nakon osvajanja naših evropskih medalja. Bio je to težak meč. Nije lako boriti se protiv ovako kvalitetnog boksera, evropskog šampiona, a uz sve to i velikog prijatelja. Smatram da sam zasluženo osvojio moju četvrtu titutlu šampiona Srbije i da je u sudaru sa Jovanom presudilo moje veće iskustvo i upornost” – objašnjava 23 – godišnji boks as Memić.

Boks stručnjaci, ljubitelji plemenite veštine u Srbiji ističu da su meč Almira Memića i Jovana Nikolića nekoliko puta premotavali i gledali iznova sa oduševljenjem i divljenjem, da je to nešto što je nedostajalo domaćoj boks sceni već dugi niz godina.

“Prijaju svi ti komplimneti, ali i govore da nema stajanja, da je ovo samo početak jedne i za mene i Jovana velike sportske priče, da uprkos svemu što smo do sada ostvarili, a ostvarili smo puno, mnoštvo medalja i mečeva je iza nas, da se otvorio jedan novi put za nas i da moramo nastaviti još jačim tempom. Vreme pred nama će siguran sam doneti naš novi međusobni okršaj u ringu, verujem da će to biti na profi sceni i da će samim tim biti mnogo uzbudljiviji, viši nivo ovog našeg rivaliteta koji je statovao na Prvenstvu Srbije 2025, ako Bog da da se sastanemo na profi vrhu u meču za šampionski pojas” – istiće Memić.

Rivalitet rađa kvalitet. Mi smo u okršaju dva 23 – godišnja momka Memića i Nikolića u finalu Pojedinačnog prvenstva Srbije 2025. u Subotici dobili jedan od najvećih mečeva u poslednjih 20-30 godina, kada je domaći boks u pitanju. Pre ovog meča njihov jedini susret dogodio se takođe na Prvenstvu države u Šapcu 2021. kada je pobedu odmeo Memić.

“Meč u Subotici je bio otvoren, muški, pun emocija, ali i motivacije i ogromne hrabrosti meč na koji ćemo biti ponosni i Jovan i ja do kraja života. Za takve mečeve vredi svaka kap znoja prolivena na svakodnevnim treninzima, za takve mečeve vredi biti vojnik plemenite veštine i verujem da ćemo ih nanizati još puno i da će biti još lepši i uzbudljiviji” – zaključio je četverostruki šampion Srbije, naš proslavljeni reprezentativac i višetruski šampion međunarodnih takmičenja Almir Memić.



Autor: Jovana Nerić