Nemački fudbaler Tomas Miler ostaje u Vankuveru do kraja 2026. godine

Nemački fudbaler Tomas Miler igraće u Vankuveru do kraja 2026. godine, saopštio je kanadski klub, koji se takmiči u MLS ligi.

Miler (36) je u Vankuver stigao u avgustu ove godine iz Bajerna, a za kanadski klub je odigrao 13 utakmica u svim takmičenjima i postigao je devet golova.

Lokalni mediji navode da je Vankuver iskoristio klauzulu u ugovoru i produžio saradnju sa nemačkim fudbalerom do kraja 2026. godine.

Miler još ima želju i potrebu za dokazivanjem. Želi da pomogne našem klubu, izjavio je trener Vankuvera Jesper Sorensen.

Fudbaleri Vankuvera poraženi su pre tri dana u finalu plej-ofa MLS lige od Intera iz Majamija rezultatom 3:1.