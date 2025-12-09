AKTUELNO

Tuga u svetu tenisa u Srbiji: Umro legendarni trener

Dragan Savić, legendarni trener i istaknuti član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograd preminuo je u 73. godini života.

Savić je bio nekadašnji teniser i reprezentativac Jugoslavije. Najbolji renking mu je bio 282. mesto na svetu, a ostavio je dubok trag i u trenerskim vodama. Savić je bio trener Slobodanu Bobi Živojinoviću i Nenadu Zimonjiću.

Savić je takođe bio trener Teniskog kluba Crvena Zvezda, sa kojim je dao ogroman doprinos razvoju domaće scene i afirmaciji brojnih mladih talenata.

Sa bogatim igračkim i trenerskim iskustvom, Dragan Savić ostaje upamćen kao jedan od pionira i ključnih ljudi u stvaranju temelja modernog srpskog tenisa.

Vreme i mesto sahrane naknadno će biti objavljeni.

