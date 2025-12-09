VELIKA TUGA! Srpski tenis zavijen u crno!

Preminuo čuveni teniser!

Legendarni trener i istaknuti član Izvršnog odbora Teniskog saveza Beograd, Dragan Savić, preminuo je u 73. godini.

Savić je bio nekadašnji teniser i reprezentativac Jugoslavije. Najbolji renking mu je bio 282. mesto na svetu, a ostavio je dubok trag i u trenerskim vodama. Savić je bio trener Slobodanu Bobi Živojinoviću i Nenadu Zimonjiću.

Savić je takođe bio trener TK Crvena zvezda, sa kojim je dao ogroman doprinos razvoju domaće scene i afirmaciji brojnih mladih talenata.

Vreme i mesto sahrane naknadno će biti objavljeni.

Autor: Dalibor Stankov