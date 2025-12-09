TUGA U SVETU SPORTA: Preminuo čuveni fudbaler, tokom karijere je postigao više od 120 golova

U 79. godini preminuo je Džon Dins, legenda Seltika i škotskog fudbala.

Bio je poznat kao veoma efikasan napadač sedamdesetih, igrajući za Madervel i Seltik, a sa potonjim klubom je osvojio šest trofeja, prenosi Bi-Bi-Si.

Fudbal je počeo da igra u Neilston Juniorsu, gde je zbog čak 60 golova u jednoj sezoni dobio nadimak po čuvenom engleskom napadaču Diksiju Dinsu.

U Madervel je došao 1965. godine i na 198 utakmica postigao 89 golova. Sa tim klubom osvojio je titulu u drugoj ligi 1968/69. Po dolasku u Seltik problemi sa disciplinom su nestali, ali je njegova golgeterska forma ostala. Sa Kenijem Dalglišom činio je veoma opasan napadački tandem.



Dins je posebno upamćen po het-trikovima u finalu Kupa Škotske 1972. i u finalu Liga kupa 1974, oba puta protiv Hiberniana. Ipak, mnogi pamte i njegov promašeni penal u polufinalu Kupa evropskih šampiona 1972. protiv Intera.

Seltik je napustio 1976. godine, posle 124 gola na 184 meča. Kasnije je igrao za Luton, Adelejd, Karlajl junajted i Patrik Tisl, a karijeru je završio 1980. godine.

Madervel se kratkim saopštenjem oprostio od Džona.

- Dinsa ćemo uvek pamtiti sa ljubavlju zbog njegove izuzetne golgeterske forme na Fir Parku.

Preminuo je u 79. godini, naše misli su sa njegovom porodicom i prijateljima u ovom izuzetno tužnom trenutku.

Počivaj u miru, Diksi - stoji u saopštenju Madervela.

Autor: S.M.