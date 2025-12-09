Aleksandra Krunić uručila pehare i priznanja Teniskog saveza Beograda za najbolje u 2025. godini

Svečana godišnja dodela pehara i priznanja Teniskog saveza Beograda za najbolje u 2025. godini održana je u Multifunkcionalnoj dvorani zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Pokrovitelj: Sekretarijat za sport i omladinu grada BeogradaPehare je nagrađenim uručila Bili Džin King kup reprezentativka Srbije Aleksandra Krunić,17. teniserka sveta u dublu, finalistkinja gren slem takmičenja Rolan Garos 2025. u dublkonkurenciji.

Uvodnu reč je vodio predsednik Teniskog saveza Beograda Milan Slavković.

Dobitnici pehara

Masters do 12 god. devojčice

1. Bošnjak Nikolina, Agrimes

2. Antić Natalija, Premium

3. Stojiljković Ljubica, Haron

Masters do 12 god. dečaci

1. Đokić Đorđe, Forhend

2. Ristanović Mihajlo, Beogradski Teniski Klub

3. Kusturović Stefan, Topaco

Masters do 14 god. devojčice

1. Asović Anja, Crvena Zvezda

2. Bošnjak Nikolina, Agrimes

3. Nedić Emilija, Fortis1MK

Masters do 14 god. dečaci

1. Travica Petar, Agrimes

2. Jurišić Petar, Agrimes

3. Jotić Nikola, Topaco

Masters do 16 god. devojčice

1. Veljović Lena, Stari Košutnjak

2. Tanasković Petra, Baseline TNS

3. Nedić Nina, Fortis1MK

Masters do 16 god. dečaci

1. Verbič Karol, Crvena Zvezda

2. Perlegkas Vasileios, Agrimes

3. Luka Leštanin, Gazela

Masters do 18 god. devojčice

1. Marković Mina, Partizan

2. Gardabudskikh Mira, White Star

3. Jurišić Ana, Agrimes

Masters do 18 god. dečaci

1. Šavija Marko, Crvena Zvezda

2. Zimonjić Leon, Prosport

3. Mitrović Luka, Partizan

Prvi sa rang lista TSB za 2025. godinu.

Do 12 god.

Kukolj Marija, Partizan

Laketić Nikola, Match Point

Do 14 god.

Bakuleva Arina, Classics

Jotić Nikola, Topaco

Do 16 god.

Nedić Nina, Fortis1MK

Perlegkas Vasileios, Agrimes

Do 18 god.

Božilović Ana, Partizan

Skorić Miloš, Premium

Plakete;

Laura Adamović, Crvena Zvezda za osvojeni kup Srbije do 10 godina

Vuk Marinković, Agrimes za osvojeni kup Srbije do 10 godina

Mina Marković za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni osvojen ITF J30 na Zlatiboru

Zana Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Masters Tennis Europe U12, U12 Tennis

Europe Tipsarevic Beograd, U12 Tennis Europe Čačak

Milica Ćapin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Tennis Europe U14 Široki Brijeg

Laketić Nikola za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni učešće na masters Tennis Europe U12,

Čačak Tennis Europe U12

Mina Bačanin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Crvena Zvezda,

U16 Tennis Europe Subotica

Igor Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Beograd Crvena

Zvezda, U14 Tennis Europe Čačak

Viktor Višnić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennie Europe Subotica

Nikola Matović za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni ITF 18 Crvena Zvezda J60, ITF

Subotica J30

Matija Putić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Novi Sad

Topić Mihailo za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Pančevo

Sudija Jelena Buđevac

TK Đukić za osvojeno I mesto na Ekipnom prvenstvu Beograda 35+

TK Lokomotiva za Fer play tim Ekipno prvenstvo Beograda 35+

Ekipni prvak do 10 godina Crvena Zvezda

Ekipni prvak do 14 godina dečaci Agrimes

Ekipne prvakinje do 14 godina devojčice Crvena Zvezda

Ekipni prvak do 18 godina dečaci Crvena Zvezda

Ekipne prvakinje u seniorskoj konkurenciji Crvena Zvezda

Čedomir Šoškić za izuzetan doprinos u razvoju tenisa u Beogradu

Lazaru Bakočeviću za najstarijeg aktuelnog igrača Beograda

Jevđeniju Kušiću za najstarijeg aktuelnog tenisera Beograda

Autor: S.M.