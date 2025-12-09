Predsednik FIFA-e pod istragom zbog nagrade za mir koju je dodelio Trampu?

Zvanična žalba protiv predsednika FIFA Đanija Infantina podneta je FIFA etičkom komitetu nakon što je američki predsednik Donald Tramp dobio nagradu za mir tokom žreba za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Tramp, koji je u januaru stupio na dužnost 47. predsednika SAD, dobio je prvu „FIFA Peace Prize“ nagradu za, kako je navedeno, „promovisanje mira i jedinstva u svetu“. Infantino mu je tom prilikom uručio veliki zlatni pehar u obliku ruku koje drže zemlju, kao i zlatnu medalju.

Žalba FairSquare organizacije

Nevladina organizacija FairSquare podnela je žalbu tvrdeći da je Infantino „počinio četiri jasna kršenja“ dužnosti neutralnosti FIFA, sve u vezi sa javnom podrškom Trampu. Od etičkog komiteta traži se da istraži okolnosti donošenja i dodele nagrade, kao i njihovu usklađenost sa pravilima FIFA.

Četiri navodna kršenja

Infantino je javno lobirao da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir 2025. godine.

Na America Business Forum u Majamiju nazvao ga je „bliskim prijateljem“ i pozvao ljude da podrže njegov rad.

Tokom žreba Svetskog prvenstva u Kennedy centru uručio mu je nagradu i izjavio: „Uvek možeš računati na moju podršku.“

Na Instagramu je koristio Trampov kampanjski jezik, zahvalio mu se za poziv na predinauguracijski skup i napisao: „Zajedno ćemo učiniti ne samo Ameriku velikom, već i ceo svet.“

Zaključak žalbe

FairSquare navodi da sama dodela ovakve nagrade politički aktivnom lideru predstavlja jasno kršenje dužnosti neutralnosti FIFA, definisane članom 15 Kodeksa etike FIFA.

Autor: Dalibor Stankov