AKTUELNO

Fudbal

PRVA FOTKA VLAHOVIĆA POSLE OPERACIJE UZDRMALA JAVNOST: Srpski napadač na štakama posmatrao trening Juventusa! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Spada/undefined (SUB) ||

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović pojavio se u javnosti prvi put nakon operacije koju je imao u Londonu, posle teške povrede mišića primicača zadobijene u meču protiv Kaljarija.

Na fotografijama koje je podelio na Instagramu, Vlahović se vidi kako stoji na štakama, sa kapom na glavi i u dugačkom kaputu, dok posmatra trening Juventusa.

Slike su izazvale snažne reakcije javnosti – fanovi su se utrkivali u komentarima da mu pošalju poruke podrške, dok su mnogi priznali da ih je prizor na štakama potpuno šokirao.

Oporavak je tek počeo, a navijači sa zebnjom prate svaki novi signal o njegovom stanju i povratku na teren.

Autor: Dalibor Stankov

#Dušan Vlahović

#Instagram

#Juventus

#Operacija

#fudbal

#povreda

#Štake

POVEZANE VESTI

Fudbal

DUŠAN VLAHOVIĆ SE OGLASIO NAKON OPERACIJE! Objavio je zanimljivu sliku, pa navijačima poslao moćnu poruku! (FOTO)

Fudbal

Dušan Vlahović ide na operaciju u četvrtak

Ostali sportovi

Prva fotka Novaka Đokovića posle operacije! Srbin na štakama, ali ne skida osmeh sa lica! Poslao je MOĆNU PORUKU koja obilazi svet (FOTO)

Fudbal

OVO ZANIMA SVE GROBARE! Oglasio se Ibrahim Zubairu posle operacije! Napadač Partizana poslao moćnu poruku!

Društvo

Prvi put u javnosti nakon operacije! Srđan Đoković na komemoraciji Draganu Markoviću

Košarka

DUŠAN VLAHOVIĆ BODRI PARTIZAN: Crno-beli imaju veliku podršku u Milanu, a tu je i srpski fudbaler