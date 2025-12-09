PRVA FOTKA VLAHOVIĆA POSLE OPERACIJE UZDRMALA JAVNOST: Srpski napadač na štakama posmatrao trening Juventusa! (FOTO)

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović pojavio se u javnosti prvi put nakon operacije koju je imao u Londonu, posle teške povrede mišića primicača zadobijene u meču protiv Kaljarija.

Na fotografijama koje je podelio na Instagramu, Vlahović se vidi kako stoji na štakama, sa kapom na glavi i u dugačkom kaputu, dok posmatra trening Juventusa.

Slike su izazvale snažne reakcije javnosti – fanovi su se utrkivali u komentarima da mu pošalju poruke podrške, dok su mnogi priznali da ih je prizor na štakama potpuno šokirao.

Oporavak je tek počeo, a navijači sa zebnjom prate svaki novi signal o njegovom stanju i povratku na teren.

